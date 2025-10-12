✕
Oct 12, 2025
Karishma-upadhyay
आखिर किस वजह से रात को नही आती है नींद? जानिए क्या कहती है रिसर्च
आपने देखा होगी कि कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आती है या लोग ढंग से सो नहीं पाते हैं.
ऐसे में अगर आप भी रात को नींद न आने की समस्या से परेशान हो चूकें और जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है.
तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस वजह से रात को नींद नहीं आती है और इस बारे में रिसर्च का क्या कहना है.
बता दें कि अनियमित दिनचर्या यानी सोने और जागने का समय रोज बदलने से नींद पर असर पड़ता है.
रिसर्च में बताया गया है कि मोबाइल या टीवी की नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को दबा देती है.
शाम को चाय, कैफीन और चीनी का सेवन ज्यादा करने से नींद में बाधा आती है.
बता दें कि डिप्रेशन या कुछ मानसिक स्थितियां भी नींद को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं.
पाचन संबंधी समस्याएं जैसे भारी भोजन या देर रात खाने से भी नींद में रुकावट आती है.
ऐसे में नींद से जुड़ी कुछ बीमारियां जैसे इंसोम्निया या स्लीप एपनिया भी नींद न आने का कारण हो सकती है.
