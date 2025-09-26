✕
Sep 26, 2025
Karishma-upadhyay
चाय बनाते वक्त भूल से भी न करें ये गलतियां, वरना खराब हो सकता है स्वाद!
भारतीय घरों में रोजाना सुबह-शाम चाय तो जरूर बनती है और लोग इसे पीना भी बेहद पसंद करते हैं.
ऐसे में ज्यादातर लोग चाय बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे इसका स्वाद बिगड़ जाता है.
तो आइए अब जानते हैं कि चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए किन गलतियों को करने से बचना चाहिए.
सबसे पहली बात कि पानी को जरूरत से ज्यादा नहीं उबालना चाहिए, क्योंकि इससे चाय कड़वी हो जाती है.
ऐसे में चाय पत्ती ज्यादा डालने से इसका स्वाद बिगड़ जाता है और तीखापन बढ़ जाता है.
ज्यादातर लोग चाय को खोलकर पकाते हैं, जिससे इसकी खुशबू उड़ जाती है, तो इसे ढककर उबालें.
बता दें कि चाय को बहुत देर तक उबालने से भी इसका स्वाद खराब और जलने जैसा हो सकता है.
अगर आप चाय बनाकर रख देते हैं और कुछ देर बाद छानते हैं, तो इससे भी कड़वाहट बढ़ जाती है.
ध्यान रखें कि एक ही पत्ती को बार-बार इस्तेमाल न करें और चाय बनाते वक्त चीनी को सबसे अंत में डालें.
