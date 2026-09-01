मुबंई के 1 BHK में कैसी जिंदगी बिताती हैं आंचल खुराना

होम टूर के दौरान आंचल ने अपनी रसोई भी दिखाई. जगह कम होने की वजह से सामान को काफी सोच-समझकर रखना पड़ता है. यहां तक कि वॉशिंग मशीन के लिए भी रसोई में ही जगह बनाई गई है.