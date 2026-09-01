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मुबंई के 1 BHK में कैसी जिंदगी बिताती हैं आंचल खुराना
Shristi-s
Sep 16, 2026
Sep 16, 2026
Shristi-s
मुबंई के 1 BHK में कैसी जिंदगी बिताती हैं आंचल खुराना
एक्ट्रेस आंचल खुराना के मुंबई में 1 BHK का किराया सुनकर ही होश उड़ जाएंगे, लेकिन एक्ट्रेस के घर की कहानी सिर्फ किरए तक सीमित नहीं है.
एक्ट्रेस आंचल खुराना ने अपना घर दिखाते हुए मुंबई की महंगी जिंदगी की ऐसी तस्तवीर दिखाई, जिसने फैन्स को सोचने पर मजबूर कर दिया.
आंचल खुराना ने अपने व्लॉग में बताया कि वह मुंबई के 1BHK फ्लैट के लिए हर महीने करीब 70 हजार रुपये किराया देती हैं.
आंचल खुराना के मुताबिक, उनके घर से कोई शानदार सी-व्यू या बड़ा गार्डन नजर नहीं आता.
खिड़की से दूर तक चॉल और झुग्गी-बस्ती का इलाका दिखाई देता है. यही मुंबई की महंगी रियलिटी है, ऐसा उन्होंने अपने अंदाज में बताया.
होम टूर के दौरान आंचल ने अपनी रसोई भी दिखाई. जगह कम होने की वजह से सामान को काफी सोच-समझकर रखना पड़ता है. यहां तक कि वॉशिंग मशीन के लिए भी रसोई में ही जगह बनाई गई है.
आंचल खुराना को टीवी इंडस्ट्री में एक दशक से ज्यादा वक्त हो चुका है. लेकिन उन्होंने बताया कि इतने साल काम करने के बावजूद वह मुंबई में अपना घर नहीं बना पाई हैं.
आंचल खुराना ने कहा कि मैं गंध में रहती हूं Guys, एक सुअर की तरह, बदबू में पड़ी रहती हूं. मेरे घर में इतनी खिड़कियां हैं, पूछो मत.
एक्ट्रेस ने घर का एक छोटा कमरा भी दिखाया, जहां उनके कपड़े और डिजाइनर बैग रखे हैं. इसी जगह वह पूजा-पाठ भी करती हैं.
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