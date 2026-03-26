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ईरान भारत से किन चीजों को खरीदता है?

Sanskritij-jaipuria
Mar 26, 2026
Mar 26, 2026
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ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच बड़े पैमान पर संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से आयात-निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ा है.

ईरान भारत का बासमती चावल का प्रमुख खरीदार है.

ईरान भारत से विशेष रूप से ब्लैक टी जैसी चाय का आयात करता है, जो वहां बहुत फेमस है.

ईरान भारत से बड़ी मात्रा में कच्ची चीनी खरीदता है.

ईरान मेन रूप से भारत से फलों का आयात करता है, जैसे केले और मौसमी.

ईरान भारत से ऑटोमोबाइल पार्ट्स खरीदता है और भारतीय ऑर्गेनिक केमिकल्स की वहां अच्छी मांग है.

ईरान भारत से स्टील और आयरन जैसे कच्चे माल का आयात करता है.

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