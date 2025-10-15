✕
Oct 15, 2025
Prachi-tandon
90% लोगों को नहीं पता बादाम खाने का सही तरीका? जान लें यहां
अच्छी सेहत के लिए बादाम किसी वरदान से कम नहीं है. यह सिर्फ दिमाग तेज नहीं करता है, बल्कि दिल, स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद है.
ज्यादातर लोगों को बादाम खाने का सही तरीका नहीं मालूम होता है. ऐसे में वह इसका सही तरह से फायदा नहीं उठा पाते हैं.
ज्यादातर लोग मुठ्ठीभर बादाम लेते हैं और उसे चबाकर खा जाते हैं. लेकिन, यह सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है.
बादाम को पानी में भिगोकर ही खाना सबसे सही माना गया है. क्योंकि, इसमें फाइटिक एसिड होता है.
बादाम जरूर भिगोएं
बादाम में मौजूद फाइटिक एसिड सभी पोषक तत्वों जैसे जिंक, आयरन और केल्शियम आदि को शरीर में घुलने से रोकता है. ऐसे में जब भिगोकर बादाम खाया जाता है तो यह एसिड पानी में घुल जाता है.
क्यों भिगोना चाहिए?
भीगे बादाम को छिलकर खाना फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि, इसके छिलके पर चिपकी गंदगी और बैक्टिरिया निकल जाते हैं.
छीलकर खाएं
सूखे बादाम से ज्यादा भीगा बादाम पचाने में आसान होता है.
सही पाचन
भीगे बादाम सुबह के समय खाली पेट खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
कब खाएं बादाम?
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
Read More
शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके
यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!
धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय
धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप