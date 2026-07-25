धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या है बॉलीवुड सितारों का रिएक्शन?

प्रकाश राज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि युवाओं ने दिखा दिया है कि संगठित आवाज किसी भी सत्ता को जवाबदेह बना सकती है. उन्होंने आंदोलन से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी.