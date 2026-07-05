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बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट की कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश, सोच से भी कहीं ज्यादा महंगा!
Anshika-thakur
Jul 05, 2026
Jul 05, 2026
Anshika-thakur
बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट की कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश, सोच से भी कहीं ज्यादा महंगा!
बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट की कीमत क्या है?
बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है. यह दुबई में स्थित है जो दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है.
बुर्ज खलीफा की ऊंचाई लगभग 828 मीटर है. जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का लगभग आधा है. कुल 163 मंजिलों वाली यह इमारत आसमान को छूती हुई लगती है.
तो, आइए जानते हैं कि बुर्ज खलीफा में 1 BHK अपार्टमेंट की कीमत क्या है.
बुर्ज खलीफा में 1 BHK अपार्टमेंट की कीमत लगभग AED 1.6 मिलियन है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग ₹3.73 करोड़ के बराबर है.
बुर्ज खलीफाके सभी अपार्टमेंट शानदार सुविधाओं और बेहतरीन सुख-सुविधाओं से लैस हैं.
इस इमारत में 304 होटल रूम, 37 ऑफिस फ्लोर और लगभग 900 अपार्टमेंट हैं.
कहा जाता है कि यह एफिल टॉवर से तीन गुना ऊंचा है.
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बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट की कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश, सोच से भी कहीं ज्यादा महंगा!