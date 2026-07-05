बुर्ज खलीफा में एक अपार्टमेंट की कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश, सोच से भी कहीं ज्यादा महंगा!

बुर्ज खलीफा की ऊंचाई लगभग 828 मीटर है. जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का लगभग आधा है. कुल 163 मंजिलों वाली यह इमारत आसमान को छूती हुई लगती है.