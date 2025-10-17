✕
Oct 17, 2025
होने लगी स्किन डिहाइड्रेट? इन तरीकों को आजमाते ही आएगा निखार
हमारी त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है और शरीर के बाकी हिस्सों की तरह इसे भी ठीक से काम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है।
स्किन में शुरुआती डिहाइड्रेशन के संकेत में स्किन का रुख होना या अचानक संवेदनशील होना शामिल होता है.
इन संकेतों को नजरअंदाज करने से स्किन जल्दी बूढ़ी दिख सकती है
निर्जलीकरण किसी भी प्रकार की त्वचा को हो सकता है,
ग्लिसरीन जैसे ह्यूमेक्टेंट्स और मिनरल ऑयल जैसे इमोलिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स हल्के होने के बावजूद त्वचा को हाइड्रेट करते हैं ।
आप उस सीरम का उपयोग करें जिसमें विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट हो ताकि जलन कम हो और बैरियर फिर से मजबूत हो सके।
