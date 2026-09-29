Rise and Fall 2 में कितनी है शहजाद पूनावाला की फीस?

Rise and Fall 2 शो की फीस को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा गौतम गुलाटी की है. कई रिपोर्ट्स में शो से जुड़े सूत्रों से दावा किया गया है कि गौतम गुलाटी को हर हफ्ते 45 लाख रुपये मिल रहे हैं.