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Rise and Fall 2 में कितनी है शहजाद पूनावाला की फीस?
Shristi-s
Sep 29, 2026
Sep 29, 2026
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Rise and Fall 2 में कितनी है शहजाद पूनावाला की फीस?
शहजाद पूनावाला कभी बीजेपी के प्रमुख प्रवक्ताओं में गिने जाते थे. 2026 में उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया.
इसके बाद अब शहजाद पूनावाला राजनीति की बहसों की जगह रियलिटी शो Rise and Fall 2 में नजर आ रहे हैं.
शहजाद ने अपने इस्तीफे के पीछे कहा था कि राजनीतिक संगठनों में प्रवक्ताओं या कार्यकर्ताओं को नियमित वेतन नहीं मिलता और उन्हें अपना खर्च चलाने के लिए कमाई का रास्ता तलाशना था.
शहजाद पूनावाला ने खास तौर पर घर का किराया भरने की जरूरत का भी जिक्र किया था और कहा था कि मकान मालिक BJP नेता होने के कारण किराया माफ नहीं करेगा.
Rise and Fall 2 में कंटेस्टेंट बनने के बाद शहजाद पूनावाला ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि कम से कम कुछ हफ्तों तक घर के किराए की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.
हालांकि, Rise and Fall 2 शो के लिए शहजाद पूनावाला को कितनी फीस मिल रही है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है.
Rise and Fall 2 शो की फीस को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा गौतम गुलाटी की है. कई रिपोर्ट्स में शो से जुड़े सूत्रों से दावा किया गया है कि गौतम गुलाटी को हर हफ्ते 45 लाख रुपये मिल रहे हैं.
Rise and Fall 2 शो में शहजाद पूनावाल और स्वरा भास्कर के बीच राजनीतिक विचारों को लेकर तीखी बहस देखने को मिली.
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