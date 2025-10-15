क्या होते हैं ग्रीन पटाखे? जिसे  दिल्लीवाले शान से फोड़ सकते हैं

✕
Oct 15, 2025
Heena-khan
क्या होते हैं ग्रीन पटाखे? जिसे दिल्लीवाले शान से फोड़ सकते हैं
दिल्ली में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण सालों से पटाखों पर प्रतिबंध लगा हुआ है. लेकिन आप इस दौरान ग्रीन पटाखे फोड़ सकते हैं.
ग्रीन पटाखे भारत में सीएसआईआर-नीरी द्वारा विकसित पर्यावरण-अनुकूल आतिशबाजी हैं.
इनका उद्देश्य हानिकारक रसायनों को हटाकर वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करना है.
ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके जलने से कम प्रदूषण होता है.
इस प्रकार, ग्रीन पटाखे एक बेहतर विकल्प हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा में सहायता करते हैं.
आमतौर पर ग्रीन पटाखों से 50 फीसदी तक वायु प्रदूषण कम हो जाता है और ये हवा में विषैली गैसों को रिलीज नहीं करते.
