✕
Oct 16, 2025
Preeti-rajput
एक दूसरे से कितना अलग है 'सीताफल' और 'शरीफा'?
दरअसल सीताफल और शरीफा एक ही होता है, बस इनके नाम अलग है.
शरीफा को कुछ जगहों पर सीताफल के नाम से भी जाना जाता है.
शरीफा को इंग्लिश में Custard Apple कहा जाता है.
अक्टूबर और नवंबर के महीने में शरीफा बजारों में मिलने लगते हैं.
सीताफल खाने में जितना टेस्टी होता है, उतना ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है.
सीताफल में Vitamin C की मात्रा अधिक होती है, जिससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है.
शरीफा (sarifa) से हिस्टीरिया में फायदा मिलता है.
सर्दियों के मौसम में शरीफा खाने से कई बीमारियां दूर रहती हैं.
Read More
शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके
यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!
धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय
धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप