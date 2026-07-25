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क्या है भोजपुरी बवाल?
Sohail-rahman
Jul 25, 2026
Jul 25, 2026
Sohail-rahman
भोजपुरी बवाल एक भोजपुरी रियलिटी शो है.
जिसका प्रसारण कलर्स और जियो हॉटस्टार पर 2 अगस्त से होने वाला है.
इसमें निम्न 5 कलाकार भाग लेने वाल हैं.
पवन सिंह
दिनेश लाल यादव निरहुआ
काजल राघवानी
आम्रपाली दुबे
तेज प्रताप यादव
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