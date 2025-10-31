✕
Oct 31, 2025
Karishma-upadhyay
क्या होता था मुगल बादशाह के रेड रूम में औरतों के साथ? आखिर क्या थी इस डरावने कमरे की सच्चाई!
दरअसल मुगल हरम में रेड रूम एक ऐसा कमरा हुआ करता था, जहां अपराधी महिलाओं को सजा दी जाती थी.
बता दें कि अपराध करने वाली या बेवफाई करने वाली महिलाओं को हरम के रेड रूम में तड़पा-तड़पाकर सजा दी जाती थी.
बताया जाता है कि अक्सर इस रेड रूम को देखते ही औरतों की चीख निकल पड़ती थी और डर कर रोने लगती थी.
ऐसे में महिलाओं को खौफनाक सजा देने के लिए रेड रूम के अंदर कालकोठरी, फांसी घर, तहखाना और मौत का कुआं मौजूद था.
बता दें कि अगर कोई महिला गलती से हरम के किसी नियम को तोड़ देती थी, तो उसे रेड रूम में लाया जाता था.
रेड रूम में उन महिलाओं को बेरहमी से सजा दी जाती थी और हजार बार माफी मांगने के बाद भी रहम नहीं किया जाता था.
बताया जाता है कि कई बार कुछ दासियां दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ी जाती थी, तो उसे बड़ी खतरनाक सजा दी जाती थी.
ऐसे में रेड रूम में बने तहखाने में कई बार मौत की सजा पाने वाली महिलाओं को रखा जाता था.
वहीं कुछ दिन महिलाओं को तहखाने में रखने के बाद फांसी पर लटकाकर मौत के कुएं में फेंक दिया जाता था.
