Nov 22, 2025
Karishma-upadhyay
रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या होता है? कौन सा तेल है इसके लिए सबसे सही!
आपने देखा होगा कि अक्सर कई लोग रात में सोते समय नाभि में तेल लगाते हैं और ये सलाह भी सबको देते हैं.
दरअसल रात को सोने से पहले नाभि में तेल लगाना आयुर्वेद में नाभि चिकित्सा कहलाती है, जो काफी फायदेमंद होती है.
तो ऐसे में आइए अब जानते हैं कि रात को सोते समय नाभि में तेल लगाने से क्या होता है और कौन-सा तेल सबसे सही है.
बता दें कि रात को सोते समय नाभि में सरसों या अरंडी का तेल लगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
नाभि में सरसों या अरंडी का तेल लगाने से गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याओं में राहत मिलती है.
ऐसे में रात को सोने से पहले नाभि में तेल डालने से शरीर काफी रिलैक्स होता है और नींद गहरी आती है.
रोजाना नाभि में तेल लगाने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है.
बता दें कि नाभि में तेल लगाने से त्वचा को पोषण मिलता है, ड्राइनेस कम होती है और ग्लो बढ़ता है.
बताया जाता है कि अरंडी का तेल नाभि पर लगाने से पीरियड्स के दौरान ऐंठन और दर्द कम हो सकता है.
