किरण राव ने Gen Z की डेटिंग पर क्या कहा?

किरण राव ने कहा कि पहले लोगों से एक खास तरह के रिश्ते में रहने की उम्मीद दी जाती थी. समाज और परिवार की सोच के कारण प्यार और रिश्तों को लेकर एक तय दायरा हुआ करता था.