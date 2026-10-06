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किरण राव ने Gen Z की डेटिंग पर क्या कहा?
Shristi-s
Oct 06, 2026
Oct 06, 2026
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किरण राव ने Gen Z की डेटिंग पर क्या कहा?
फिल्ममेकर और आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव ने नई पीढ़ी यानी Gen Z के रिश्तों और उनकी सोच पर खुलकर अपनी राय रखी है.
किरण राव के मुताबिक, आज की युवा पीढ़ी रिश्तों को लेकर पहले के मुकाबले ज्यादा खुली सोच रखती है.
किरण राव ने कहा कि पहले लोगों से एक खास तरह के रिश्ते में रहने की उम्मीद दी जाती थी. समाज और परिवार की सोच के कारण प्यार और रिश्तों को लेकर एक तय दायरा हुआ करता था.
किरण के मुताबिक, अब परिस्थितियां बदल गई हैं. आज की युवा पीढ़ी रिश्तों में अपनी पसंद और भावनाओं को लेकर ज्यादा बेबाक है और बिना ज्यादा झिझक के अपनी जिंदगी जीना चाहती है.
किरण ने अपनी कहानी के संदर्भ में बताया कि इसमें ऐसे दो युवाओं को दिखाया गया है, जो किसी बंधन में नहीं हैं और एक-दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं.
ऐसे में उनके फैसले और उसके बाद सामने आने वाली परिस्थितियां कहानी को दिलचस्प बनाती हैं.
किरण के मुताबिक, पहले फिजिकल या इमोशनल जुड़ाव को शादी के रिश्ते से जोड़कर देखा जाता था.
किरण राव ने कहा कि आज के दौर में लोग शादी किए बिना भी एक-दूसरे के साथ गहरा और सच्चा रिश्ता बना सकते हैं.
उनके मुताबिक, नई पीढ़ी के रिश्तों में इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन दोनों को अलग नजरिए से देखा जाता है.
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