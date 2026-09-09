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KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

Shristi-s
Sep 09, 2026
Sep 09, 2026
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KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के जरिए सालों से दर्शकों से जुड़े हैं.

लेकिन शो में आने वाले कुछ प्रतिभागी अपनी जिंदगी के ऐसे दर्दनाक किस्से लेकर पहुंचते हैं, जिन्हें सुनकर खुद बिग बी भावुक हो जाते हैं.

हाल ही में अपने ब्लॉग में उन्होंने ऐसे ही अनुभव का जिक्र किया और कहा कि कुछ कहानियां इतनी गंभीर होती हैं कि भावनाओं को संभालना मुश्किल हो जाता है.

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा कि कुछ प्रतिभागी इतनी गंभीर निजी कहानियां लेकर आते हैं कि सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि शो के होस्ट के लिए भी अपनी भावनाओं को संभालना मुश्किल हो जाता है.

अमिताभ ने यह भी संकेत दिया कि वह इस बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे चैनल और होस्ट के बीच गलतफहमी पैदा हो सकती है.

हालांकि, अमिताभ बच्चन ने माना कि यह अनुभव उनके लिए दिल तोड़ने वाला रहा.

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में पूरी कहानी बताने से परहेज किया. उनकी इसी रहस्यमयी बात ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है.

आखिर ऐसा क्या हुआ था कि किसी प्रतिभागी की निजी कहानी ने अमिताभ बच्चन को इतना प्रभावित किया?

बिग बी ने इसका खुलासा नहीं किया, लेकिन उनकी बात से साफ है कि KBC के मंच पर आने वाली हर कहानी सिर्फ सवाल-जवाब तक सीमित नहीं होती.

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