KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा कि कुछ प्रतिभागी इतनी गंभीर निजी कहानियां लेकर आते हैं कि सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि शो के होस्ट के लिए भी अपनी भावनाओं को संभालना मुश्किल हो जाता है.