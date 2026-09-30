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कास्टिंग काउच को लेकर एक्ट्रेस सुहाना खान ने क्या किया खुलासा?
Shristi-s
Sep 30, 2026
Sep 30, 2026
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कास्टिंग काउच को लेकर एक्ट्रेस सुहाना खान ने क्या किया खुलासा?
एक पॉडकास्ट में सुहाना खान ने ऐसे दृश्यों की शूटिंग को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि सेट पर हर चीज डायरेक्टर के निर्देश और तय प्रक्रिया के मुताबिक होती है.
एक्ट्रेस सुहाना खान को सहज महसूस कराने के लिए महिला क्रू मेंबर की मौजूदगी का भी ध्यान रखा जाता है और पूरा माहौल पेशेवर रखने की कोशिश की जाती है.
सुहाना के मुताबिक, कैमरे के सामने होने वाला कोई भी सीन व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता, बल्कि कहानी का हिस्सा होता है.
सुहाना ने आगे कहा कि सेट पर निर्देशक और प्रोडक्शन टीम की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया तय तरीके से आगे बढ़ती है.
बातचीत के दौरान सुहाना ने इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसे विवादित मुद्दे पर भी अपनी राय रखी.
सुहाना ने कहा कि उनके अनुभव में कुछ स्थितियों में सामने वाले व्यक्ति से किसी तरह के समझौते की अपेक्षा की गई.
सुहाना ने यह भी बताया कि हर स्थिति जबरदस्ती वाली नहीं होती और कई बार कलाकार के सामने हां या ना कहने का विकल्प होता है. ऐसी चुनौती सुहाना के साथ भी हुई थी, जिसपर उन्होंने खुल कर बात की.
सुहाना के मुताबिक, उस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट से जुड़ी मदद का हवाला देते हुए उनसे पूछा कि बदले में वह उसके लिए क्या सकती हैं.
एक्ट्रेस सुहाना का दावा है कि बातचीत के दौरान उसने उनसे निजी संबंध बनाने की मांग रखी. सुहाना ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया.
सुहाना ने इस अनुभव को लेकर कहा कि अगर मुझे किसी के साथ सोना होगा तो, वह अपनी मर्जी से करूंगी. इडस्ट्री में इसका ढिंढोरा नहीं पीटूंगी.
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