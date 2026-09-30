कास्टिंग काउच को लेकर एक्ट्रेस सुहाना खान ने क्या किया खुलासा?

सुहाना ने यह भी बताया कि हर स्थिति जबरदस्ती वाली नहीं होती और कई बार कलाकार के सामने हां या ना कहने का विकल्प होता है. ऐसी चुनौती सुहाना के साथ भी हुई थी, जिसपर उन्होंने खुल कर बात की.