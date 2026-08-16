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आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?
Shristi-s
Aug 16, 2026
Aug 16, 2026
Shristi-s
आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?
नींद की कमी से आंखों के नीचे काले घेरे ज़्यादा दिख सकते हैं.
लगातार थकान और स्ट्रेस से भी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ सकते हैं.
बार-बार आंखें रगड़ने से आंखों के नीचे की स्किन पर असर पड़ता है.
डिहाइड्रेशन से आंखों के नीचे का एरिया और गहरा दिख सकता है.
एलर्जी या आंखों में जलन से भी काले घेरे हो सकते हैं.
ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान हो सकती है.
ज़्यादा धूप में रहने से भी स्किन पिगमेंटेशन बढ़ सकता है.
कुछ लोगों को जेनेटिक वजहों से भी काले घेरे हो जाते हैं.
जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, आंखों के नीचे की स्किन पतली होती जाती है, जिससे वे ज़्यादा दिखने लगती हैं.
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