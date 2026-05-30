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हाजमोला खाने से क्या नुकसान होता है?
Sohail-rahman
May 30, 2026
May 30, 2026
Sohail-rahman
हाजमोला खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है.
लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसके नुकसान भी होते हैं.
हाममोला में कई ऐसे पोषक तंत्र होते हैं, जो पाचन तंत्र को सही रखते हैं.
हाजमोला खाने से आपका पेट फूल सकता है.
इसके अलावा, गैस जैसे दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं.
बच्चों को अधिक मात्रा में हाजमोला खिलाने से अलग-अलग तरह के दुष्प्रभाव हो सकते हैं.
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