Oct 17, 2025
Preeti-rajput

किस चीज से बनाए जाते हैं ग्रीन पटाखे? जानें इसकी हकीकत

दिवाली के मौके पर हर साल लोग भर-भरकर पटाखे जलाते हैं.

लेकिन नॉर्मल पटाखे काफी प्रदूषण फैलाते हैं. साथ ही ये काफी आवाज भी करते हैं.

ग्रीन पटाखों में एक अलग प्रकार का बारूद होता है. जिसके कारण कम प्रदूषण फैलता है.

जिसके कारण दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है.

ग्रीन पटाखों में अरोमा का इस्तेमाल किया जाता है. जिसमें हानिकारण गैस की बजाए खुशबू निकलती है.

ग्रीन पटाखों में जियोलाइट और आयरन ऑक्साइड मिलाए जाते हैं.

ये पटाखे प्रयावरण के लिए बेहतर होते हैं. जो कम प्रदूषण फैलाते हैं.

