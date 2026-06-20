अजीबोंगरीब आदतें, जो बढ़ा देंगी इंटेलिजेंस लेवल!

अपने अंदर की आवाज को कोई नाम दें. यह दिमाग को कंट्रोल करने का आसान तरीका है तो इमोशन्स को संभलाने में हेल्प करेगा. अंदरूनी आवाज से जुड़कर आप भी बेहतर महसूस करेंगे