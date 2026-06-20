अजीबोंगरीब आदतें, जो बढ़ा देंगी इंटेलिजेंस लेवल!

लिखते या टाइपिंग करते समय च्युइंग गम चबाने से याद्दाश्त तेज होती है. एकाग्रता बढ़ती है और सीखते वक्त तनाव कम होता है. माइंड हल्का और एक्टिव फील करता है
अपने अंदर की आवाज को कोई नाम दें. यह दिमाग को कंट्रोल करने का आसान तरीका है तो इमोशन्स को संभलाने में हेल्प करेगा. अंदरूनी आवाज से जुड़कर आप भी बेहतर महसूस करेंगे
उल्टे हाथ से दांतों को ब्रश करें. इससे ब्रेन एक्टिव होगा और न्यूरल कनेक्शन बनेगा. यह ब्रेन को लचीला बनाता है
पढ़ाई या काम करते समय परफ्यूम या नेचुरल खुशबू यूज करने से दिमाग प्रोडक्टिव और फोकस होता है. आपकी परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी और संकल्प शक्ति मजबूत होती है
हर दिन 10 मिनट घास पर नंगे पैर चलें जिससे आप धरती के संपर्क में आएंगे. सूजन और तनाव कम और मूड बेहतर होगा. यह नर्वस सिस्टम को शांत कर देगा
21 दिन तक अपने नॉन डॉमिनेंट हाथ से पॉजीटिव बातें लिखें. इससे ब्रेन का न्यूरल पाथवे एक्चिव होता है. आप प्रजेंट को लेकर अवेयर होते हैं और आपके विचार गहरे हो जाते हैं
सोने से पहले 1 मिनट तक अपने लिए पॉजीटिव और अच्छा सोचें. मन ही मन लोगों को नीयती को ध्यनवाद बोलें. इससे नींद अच्छी आएगी और दिमाग शांत होगा
एक दम ठंडे या एक दम गर्म पानी न नहाएं. नहाने के लिए पहले हल्का गर्म फिर हल्का ठंडा पानी यूज करें. यह डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन को बढाता है