Diet Plan: 7 दिन के अंदर पिघलेगी 2 किलो चर्बी!

हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट मनकीरत कौर बताती हैं कि वजन घटाने के लिए लोग खाना बंद कर देते हैं, जबकि डाइट में हाई प्रोटीन फूड, बैलेंस क्वांटिटी इन मैजिकल ड्रिंक्स को एड करने से 7 दिन में रिजल्ट मिलते हैं
सुबह खाली पेट नींबू पानी, जीरे का पानी, सौंफ का पानी या चिया सीड का पानी पिएं
ब्रेकफास्ट में दही के साथ मूंग दाल चीला या पनीर स्टफ मल्टीग्रेन पराठा खाएं. वेजिटेबल पोहा या रात को दूध में भिगी चिया पुडिंग ले सकते हैं
नाश्ते के एक घंटे बाद 1 बाउल पपीता, नारियल पानी, भीगे हुए 5 बादाम 2 अखरोठ या 1 सेब और पीनट खाएं
दोपहर के लंच में दाल+1 रोटी+मिक्स वेज, राजमा+आधा बाउल राइस, पनीर भुर्जी+मल्टीग्रेन रोटी या एक बाउल स्प्राउट सलाद खाएं
शाम को ग्रीन टी+रोस्टेड चना, हर्बल टी+रोस्टेड मखाना, छाछ+स्टीम पीनट या स्प्राउट चाट खाएं
रात के डिनर को लाइट ही रखें. 1 बाउल सूप+1 स्लाइस टोस्ट, 1 बाउल मूंग दाल खिचड़ी, स्टर फ्राई सोया चंक या 100 ग्राम ग्रिल्ड पनीर के साथ सॉर्ते वेजीस ले सकते हैं.