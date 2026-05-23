Diet Plan: 7 दिन के अंदर पिघलेगी 2 किलो चर्बी!

हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट मनकीरत कौर बताती हैं कि वजन घटाने के लिए लोग खाना बंद कर देते हैं, जबकि डाइट में हाई प्रोटीन फूड, बैलेंस क्वांटिटी इन मैजिकल ड्रिंक्स को एड करने से 7 दिन में रिजल्ट मिलते हैं