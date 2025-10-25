✕
Oct 25, 2025
Heena-khan
Wedding Season में हॉट दिखने के लिए अपनाएं इन बॉलीवुड सेलेब्स का लुक
दिवाली भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इस त्योहारी सीजन में सेलेब्स के ग्लैमरस लुक अभी भी फैशन जगत में ट्रेंड कर रहे हैं।
इस साल, यह त्यौहार केवल पारंपरिक शादियों और भारी लहंगों के बारे में नहीं है, बल्कि बॉलीवुड डीवाज़ और डिज़ाइनर एक साथ आकर ट्रेंड सेट कर रहे हैं,
चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप सेलेब्स के दिवाली लुक्स से वेडिंग सीजन के लिए कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं।
इस साल पार्टीवियर फैशन में कफ्तान ने बड़ी वापसी की है।
इस दिवाली, मशहूर हस्तियों ने पारंपरिक ब्लाउज को भी अलविदा कह दिया और उनकी जगह कॉर्सेट, वेस्टकोट और जैकेट ले ली।
इनके अलावा बनारसी कपड़े को हमेशा से परंपरा और राजसीपन का प्रतीक माना जाता रहा है।
इस बार फेस्टिव सीजन में सिर्फ गहरे रंग ही नहीं बल्कि सॉफ्ट पेस्टल रंगों ने भी अपनी जगह बनाई.
Read More
Wedding Season में हॉट दिखने के लिए अपनाएं इन बॉलीवुड सेलेब्स का लुक
एक WhatsApp अकाउंट अब चार डिवाइस पर चलाया जा सकता है, तरीका बहुत आसान है
शारदा सिन्हा के बेहतरीन छठ गीत, सुनते ही खो जाएंगे आप
10 मिनट में तैयार, टेस्टी और हेल्दी वर्मिसेली उपमा