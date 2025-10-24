✕
Oct 24, 2025
Anshika-thakur
क्या सोते समय मोजे पहनना जानलेवा हो सकता है?
सर्दियों में लोग खुद को गर्म रखने के लिए मोजे और गरम कपड़े पहनते हैं
कई लोग रात में सोते समय मोजे पहनकर सोते हैं
जानें, क्या रात में मोजे पहनकर सोना सुरक्षित है
सोते समय मोजे पहनना जानलेवा नहीं है
सोते समय मोजे पहनना शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है
यह शरीर में ब्लड फ्लो को प्रभावित करता है
मोजे पहनकर सोते समय पैरों में जलन या अजीब सी झनझनाहट हो सकती है
मोजे पहनने से पैरों में नमी और पसीना जम सकता है
पैरों में सूजन या फंगल और बैक्टीरिया संक्रमण हो सकता है
