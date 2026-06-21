नींबू नहीं, इस गर्मी ट्राई करें तरबूज की खट्टी-मीठी शिकंजी

अब, छाने हुए जूस में काला नमक, सादा नमक, भुना जीरा पाउडर और चाट मसाला डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिला लें. अगर तरबूज का स्वाद थोड़ा फीका लगे, तो शहद या पिसी चीनी मिला सकते हैं.