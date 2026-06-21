नींबू नहीं, इस गर्मी ट्राई करें तरबूज की खट्टी-मीठी शिकंजी

क्या आपने कभी तरबूज की शिकंजी ट्राई की है, अगर नहीं तो चलिए जानें इसे बनाने के लिए क्या सामग्री की जरूरत होगी और यह कैसे बनेगा.
सामग्री- तरबूज: 2 कप, नींबू का रस, पुदीना, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, सादा नमक, चीनी या शहद, ठंडा पानी
तरबूज की खट्टी-मीठी शिकंजी बनाने का तरीका
सबसे पहले, तरबूज के टुकड़ों को मिक्सर जार या ब्लेंडर में डालें. पुदीने के पत्ते और नींबू का रस डालें और बिना पानी डाले एक स्मूद जूस बनाने के लिए अच्छी तरह ब्लेंड करें.
तैयार तरबूज के जूस को एक बड़ी छलनी से छान लें ताकि कोई भी छोटे बीज या रेशे निकल जाएं. अगर आपको पल्प पसंद है, तो आप इसे बिना छाने इस्तेमाल कर सकते हैं.
अब, छाने हुए जूस में काला नमक, सादा नमक, भुना जीरा पाउडर और चाट मसाला डालकर चम्मच से अच्छी तरह मिला लें. अगर तरबूज का स्वाद थोड़ा फीका लगे, तो शहद या पिसी चीनी मिला सकते हैं.
एक सर्विंग गिलास में, हाथ से 2-3 पुदीने की पत्तियां तोड़ लें, नींबू का एक पतला टुकड़ा और ढेर सारे बर्फ के टुकड़े डालें.
अब, तैयार मसालेदार तरबूज के जूस का आधा हिस्सा गिलास में डालें. ऊपर से थोड़ा भुना जीरा पाउडर छिड़कें, पुदीने की पत्ती से गार्निश करें और तेज धूप से आए मेहमानों को तुरंत सर्व करें.