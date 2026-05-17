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तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

Kajal-jain
May 17, 2026
May 17, 2026
Kajal-jain

भारत में तरबूज खाने से हो रही मौतों के पीछे फूड पॉइजनिंग और फलों में जहरीले केमिकलों की मिलावट को जिम्मेदार बताया जा रहा है

एक्सपर्ट बता रहे हैं कि तरबूज अपने आप में जहरीला नहीं होता, लेकिन इसे लाल, मीठा और आकर्षक दिखाने के लिए केमिकलों के गलत यूज से जानलेवा हो सकता है

मुनाफाखोरी के लिए दुकानदार तरबूज को जल्दी बड़ा करने, लालपन और मिठास बढ़ाने के लिए एरिथ्रोसिन-बी जैसे केमिकल इंजेक्शन लगाते हैं

तरबूज को बिना धोए काटने से छिलके पर मौजूद साल्मोनेला या ई. कोलाई जैसे बैक्टीरिया गूदे में चले जाते हैं और इंफेक्शन पैदा कर सकते हैं

एक साथ अधिक मात्रा में तरबूज खाने से भी बॉडी में पोटेशियम हाई या हाइपरकेलेमिया हो सकता है, जिससे हार्ट बीट और किड़नी पर प्रैशर पड़ता है

तरबूज को हमेशा धोकर खाएं. घंटों से खुले में कटे रखे तरबूज को खरीदने से बचें. तरबूज सामान्य से ज्यादा मीठा, लाल या गला हुआ लगे तो न खाएं. रात में तरबूज खाने से बचें.

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