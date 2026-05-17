तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

तरबूज को हमेशा धोकर खाएं. घंटों से खुले में कटे रखे तरबूज को खरीदने से बचें. तरबूज सामान्य से ज्यादा मीठा, लाल या गला हुआ लगे तो न खाएं. रात में तरबूज खाने से बचें.