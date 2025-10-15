✕
Oct 15, 2025
Anshika-thakur
जानें पानी की टंकी की डीप क्लीनिंग अब घर पर आसानी से कैसे करें
पानी की टंकी साफ़ रखने से पानी स्वच्छ और सेहतमंद रहता है
आइए जानते हैं पानी की टंकी घर पर आसानी से कैसे करें
पानी की सप्लाई बंद करें और टंकी के पास सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण बंद कर दें
फिर टंकी का सारा पानी निकालें
ब्रश से टंकी की दीवारों और फर्श की गंदगी साफ करें
ब्लीच या क्लीनिंग लिक्विड का घोल बनाकर टंकी की सतहों पर लगाएं और 30 मिनट तक छोड़ दें
टंकी को साफ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धोएं
टंकी को खुला छोड़कर सूखने दें
सूखने के बाद टंकी में ताजा पानी भरें और ढक्कन अच्छे से बंद करें
