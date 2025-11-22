✕
Nov 22, 2025
Anshika-thakur
जानें Water Fasting के फायदे और इसे करने का सही तरीका
वॉटर फास्टिंग में व्यक्ति कुछ समय तक सिर्फ पानी पीता है
इसका मकसद शरीर को आराम देना और पाचन तंत्र को कुछ समय के लिए आराम करना है
वॉटर फास्टिंग को शरीर में जमा गंदगी या टॉक्सिन्स निकालने के लिए फायदेमंद माना जाता है
जब आप फास्टिंग करते हैं तो शरीर ऊर्जा पाने के लिए चर्बी को जलाना शुरू करता है
यह वजन घटाने में फायदेमंद है पर इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें
ज्यादा समय तक वॉटर फास्टिंग करने से कमजोरी, चक्कर और लो शुगर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं
किसी बीमारी, दवा चल रही हो या कोई खास स्वास्थ्य समस्या हो तो वॉटर फास्टिंग नहीं करना चाहिए
