Dark: यह जर्मन साइंस फिक्शन थ्रिलर एक छोटे से शहर में लापता बच्चे के मामले से शुरू होती है और जल्द ही समय यात्रा, पारिवारिक झूठ और अस्तित्व संबंधी भय की एक जटिल कहानी में बदल जाती है