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Dark: यह जर्मन साइंस फिक्शन थ्रिलर एक छोटे से शहर में लापता बच्चे के मामले से शुरू होती है और जल्द ही समय यात्रा, पारिवारिक झूठ और अस्तित्व संबंधी भय की एक जटिल कहानी में बदल जाती है
Jun 13, 2026
Shivangi-shukla
Dahmer: सीरियल किलर जेफरी डाहमर के खौफनाक अपराधों पर आधारित एक रूपांतरण, जो अमेरिका के सबसे जघन्य अपराधों में से एक की कहानी बयां करता है
The Watcher: एक वास्तविक घटना पर आधारित इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में, एक परिवार अपने सपनों के घर में जाने के बाद एक रहस्यमय पत्र लेखक द्वारा परेशान किया जाता है।
Mindhunter: अपराध प्रोफाइलिंग के प्रारंभिक वर्षों के दौरान घटित यह क्राइम ड्रामा दुनिया के कुछ सबसे कुख्यात सीरियल किलरों के दिमाग की गहराई में उतरता है
Marianne: यह फ्रांसीसी हॉरर सीरीज़ एक ऐसे लेखक की कहानी है जिसका काल्पनिक किरदार असल जिंदगी में दिखने लगता है।
Baby Reindeer: एक सच्ची घटना पर आधारित यह मनोवैज्ञानिक ड्रामा जुनून, आघात और पीछा करने जैसी घटनाओं से संबंधित है।
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