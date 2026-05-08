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चेहरे पर चाहते हैं गुलाबी निखार, अपनाएं ये तरीके

Deepika-pandey
May 08, 2026
May 08, 2026
Deepika-pandey

अगर आप चेहरे पर गुलाबी निखार चाहते हैं, तो ये बेस्ट उपाय हैं

रोजाना चुकंदर का टुकड़ा चेहरे पर लगाएं.

गुड़हल के फूल के पाउडर में गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर लगाएं.

टमाटर से चेहरे पर स्क्रब करें.

कच्चे दूध की मदद से चेहरे पर मालिश करें.

एलोवेरा जेल और शहद का फेसपैक लगाएं.

पर्याप्त पानी पिएं.

कद्दू के बीजों का सेवन करें.

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