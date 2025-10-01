Inkhabar Hindi News
करवा चौथ से पहले 7 दिन में पाएं गुलाबी और चमकदार त्वचा!

By AnanyaVerma

18 July 2025 04:50 PM

करवा चौथ जैसे खास अवसर पर हर महिला चाहती है कि उसकी त्वचा गुलाबी और दमकती दिखे। महंगे फेशियल या ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के बजाय, एक आसान और असरदार तरीका है—विशेष घरेलू ड्रिंक। यह ड्रिंक सिर्फ 7 दिन में आपकी त्वचा को प्राकृतिक ग्लो देने में मदद करता है।

1-1.5 लीटर पानी में 3-4 खीरे की स्लाइस, आधा इंच अदरक और एक दारचीनी डालें। इसे 3-4 घंटे के लिए रखें और धीरे-धीरे दिनभर पीएं।

यह ड्रिंक खून को साफ करती है, पिंपल्स और डलनेस कम करती है। एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को जवां और चमकदार बनाते हैं।

रोज़ाना 7 दिन तक पीने से त्वचा में गुलाबीपन और प्राकृतिक निखार नजर आने लगेगा। यह आसान उपाय आपकी त्वचा को स्वस्थ बनाता है।

यह ड्रिंक सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसे अपनाकर त्वचा में सुधार और चमक देख रहे हैं। सस्ता, आसान और असरदार तरीका है।

महंगे ब्यूटी ट्रीटमेंट की बजाय यह घरेलू ड्रिंक आपकी त्वचा को नेचुरल ग्लो देता है। करवा चौथ पर इसे अपनाकर आप अपनी चमक दिखा सकती हैं।

