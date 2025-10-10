✕
Oct 10, 2025
Anuradha-kashyap
रोज़ाना वॉक करते हैं? तो भूल से भी न करें ये गलतियां
सीधे तेज़ चलना मांसपेशियों पर दबाव डालता है हमेशा 5 मिनट का हल्का वार्मअप करें ताकि बॉडी एक्टिव हो जाए और चोट का खतरा कम रहे.
वॉक करते समय गलत साइज या हार्ड सोल वाले जूते पहनना पैरों और घुटनों को नुकसान पहुंचा सकता है.
चलते समय सिर झुकाना या झुकी हुई कमर से वॉक करना गलत है सीधा चलें, कंधे रिलैक्स रखें और आगे की ओर देखें
वॉक के दौरान मोबाइल पर स्क्रॉल करना या बात करना ध्यान भटकाता है, इससे बैलेंस बिगड़ सकता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है
खाली पेट वॉक करने से कमजोरी और चक्कर आ सकते हैं, वॉक से पहले हल्का नाश्ता या एक केला ज़रूर खाएं
वॉक से पहले और बाद में थोड़ी मात्रा में पानी पिएं बहुत ज़्यादा पानी पीने से पेट भारी लगता है, और बिल्कुल न पीने से डिहाइड्रेशन होता है.
वॉक की रफ्तार संतुलित रखें बहुत तेज़ चलने से थकान बढ़ती है और बहुत धीमे चलने से कैलोरी बर्न कम होती है
