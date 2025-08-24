वॉक करने से हमारी बॉडी की बहुत सारी बीमारी कम होती है, चलिए जानते हैं वॉक करने से फायदे मिलते हैं।
खाने के तुरंत बाद हल्की वॉक पेट में भोजन को जल्दी और सही तरीके से पचाने में मदद करती है।
खाने के बाद 10-15 मिनट की वॉक से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ने से बचता है, खासकर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फायदेमंद।
खाने के बाद चलने से कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म तेज रहता है।
लगभग 15 मिनट वॉक करने से हृदय की गति बढ़ती है और ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है।
खाने के बाद ताजी हवा में चलने से दिमाग शांत होता है और तनाव कम होता है।
हल्की वॉक खाने के बाद गैस और एसिडिटी की समस्या को कम करने में मदद करती है।
अगर आप शाम के खाने के बाद वॉक करें तो रात में नींद अच्छी आती है और नींद की क्वालिटी बढ़ती है।