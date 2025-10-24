✕
Oct 24, 2025
Anshika-thakur
क्या 10,000 कदम रोज चलने से फिटनेस बनी रहती है?
10,000 स्टेप्स रोजाना अब फिटनेस का लोकप्रिय नियम बन चुका है
क्या रोजाना 10,000 कदम चलना सच में शरीर को फिट रखता है या यह सिर्फ एक ट्रेंड बन गया है?
10,000 कदम का विचार जापान के "Manpo-kei" पेडोमीटर विज्ञापन से शुरू हुआ था
10,000 कदम चलना लगभग 7-8 किलोमीटर के बराबर होता है
10,000 कदम चलने पर लगभग 300–500 कैलोरी बर्न होती हैं
नियमित चलना दिल को मजबूत रखता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है
यह वजन घटाने और फिट रहने में फायदेमंद है
पैदल चलने से मन शांत रहता है और मानसिक थकान दूर होती है
रोजाना चलने से ब्लड शुगर को संतुलित रखा जा सकता है
