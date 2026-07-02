इन संकेतों से जानिए, आपके शरीर में कौन-सा विटामिन कम है?

विटामिन-डी की कमी से हड्डी और बैक बोन में पेन, लो इम्यूनिटी के अलावा डिप्रेशर और सेडनेस की समस्या बनी रहती है
विटामिन-ए की कमी से नाइट विजन सबसे पहले कमजोर होता है. आंखें ड्राई, रफ होने लगती है और त्वचा भी खुश्क हो जाती है
विटामिन-ई की कमी से आपकी त्वचा ड्राई और रफ हो जाती है, विजन ब्लर और मांसपेशियां कमजोर होने लगती है
विटामिन-सी की कमी से आपके मसूढ़ों से खून आने की समस्या, चोटों का देर से भरना और चोट पर नील या निशान रह जाते हैं
विटामिन-बी 12 की कमी से याद्दाश्त का कमजोर होना, मोटापा, वीकनेस, थकान, हाथों और पैरों में चबक चलने लगती है
विटामिन-के की कमी से चोट लगती रहती है. दातों और मसूढ़ों का कमजोर और खून के थक्के जमने लगते हैं
विटामिन-बी 1 की कमी से ब्रेन फॉग, लगातार इरिटेशन बने रहता और अक्सर थकान का बने रहना कारण है
विटामिन-बी 2 की कमी से गले की खराश और खांसी 12 महीने बनी रहती है. होटों का फटना और अंधेरे में रहना पसंद होता है
विटामिन बी-6 की कमी से होड़ों के कॉर्नर्स का फटना, मूड स्विग्ंस , इरिटेशन और हाथों-पैरों में क्रैंप्स आते रहते हैं.