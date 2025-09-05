क्यों आती है बार-बार नींद?

कभी-कभी पूरी रात सोने के बाद भी,  ऐसा लगता है जैसे सुबह पर्याप्त नींद नहीं मिली।

अत्यधिक नींद आने का एक कारण शरीर में विटामिन की कमी भी हो सकती है। आइए जानें कि कौन सा विटामिन इसकी वजह बनता है।

अत्यधिक नींद शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण भी आती है। इस विटामिन की कमी से न केवल हड्डियाँ, बल्कि त्वचा और बाल भी प्रभावित होते हैं।

इस विटामिन की कमी से मरीज़ों को काफी सुस्ती भी महसूस हो सकती है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है।

विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम-फॉस्फोरस की कमी भी बढ़ जाती है। इससे हड्डियों में दर्द होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होने लगती है।

इस विटामिन की पूर्ति के लिए अंडे, मछली और दूध या दूध से बने उत्पादों का सेवन किया जा सकता है।

विटामिन बी12 की कमी भी अत्यधिक नींद आने का एक प्रमुख कारण हो सकती है। इसकी कमी से तंत्रिका संबंधी और मानसिक समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।