Nov 22, 2025
Karishma-upadhyay
देखना चाहते हैं हिरण, तो भारत के इन बेहतरीन उद्यानों को एक बार जरूर करें विजिट!
क्या आपको भी जंगलों में घूमना और जंगली जानवरों को देखना पसंद है, लेकिन इस बार हिरण देखना चाहते हैं.
तो आइए आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे बेहतरीन उद्यानों के बारे में बताते हैं, जहां आपको देखने के लिए हिरण की कई प्रजातियां मिलेंगी.
बाघों के लिए प्रसिद्ध ये उद्यान हिरणों की सुंदरता से भी भरा है, जहां चीतल और नीलगाय अक्सर दिखाई देते हैं.
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान-
यहां आपको बारहसिंगा, चीतल और सांभर के बड़े झुंड देखने को मिलते हैं, क्योंकि घने साल और सागौन के जंगल हिरणों का घर हैं.
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश-
ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जहां हिरणों के साथ-साथ हाथी और बाघ भी देखने को मिलते हैं.
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड-
एशियाई शेरों का घर होने के साथ-साथ ये उद्यान हिरणों की कई प्रजातियों का भी बसेरा है, जहां सांभर और चीतल बड़ी संख्या में दिखेंगे.
गिर वन, गुजरात-
दरअसल शांत वातावरण और पहाड़ी इलाकों में बसा ये उद्यान हिरणों को देखने के लिए परफेक्ट जगह है.
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्यप्रदेश-
दक्षिण भारत का ये उद्यान हिरणों के बड़े झुंड और हाथियों के संगम के लिए काफी फेमस है.
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक-
झील किनारे हिरणों को पानी पीते देखना यहां का सबसे सुंदर नजारा है, जहां नाव सफारी के दौरान हिरण अक्सर दिखते हैं.
पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, केरल-
