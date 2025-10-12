✕
Oct 12, 2025
Team-inkhabar
मर्दानगी बढ़ाने वाली दवाई है जान की दुश्मन! जान लें नुकसान
आजकल प्रिमैच्योर इजेक्यूलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं.
जिसकी वजह से सेक्सुअल समस्याओं और मर्दाना कमजोरी दूर करने वाली दवाइयां बाजार में जमकर बिक रही हैं.
यह दवाइयां परफॉर्मेंस बढ़ाने और सेक्सुअल लाइफ को शानदार बनाने का दावा करती हैं. लेकिन, यह दवाइयां और इनका ओवरडोज आपकी जान का दुश्मन बन सकता है.
कई रिसर्च में ऐसा सामने आया है कि मर्दानगी बढ़ाने वाली दवाइयां खाने से साइड अफेक्ट्स हो सकते हैं. ऐसे में डॉक्टर भी इन्हें खाने से बचने की सलाह देते हैं.
सेक्स पॉवर और स्टेमिना बढ़ाने वाली दवाइयां खाने से आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है. इतना ही नहीं, कई केस में यह जा भी सकती है.
आंखों की रोशनी
यह दवाइयां शरीर को रिलेक्स करती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर गिर सकता है. यह स्थिति कई बड़ी समस्याओं को न्योता दे सकती है.
लो ब्लड प्रेशर
दिल के मरीजों को पॉवर बढ़ाने वाली दवाइयां भूलकर भी नहीं खानी चाहिए. क्योंकि, इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी कंडीशन आ सकती है.
दिल के मरीज
मर्दानगी बढ़ाने वाली दवाइयां लिवर को कमजोर बना सकती हैं. जिससे खाना पचाने की समस्या के साथ-साथ सूजन भी आ सकती है.
लिवर के लिए मुसीबत
