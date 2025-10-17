✕
Oct 17, 2025
Anshika-thakur
विराट कोहली इतिहास रचने से एक कदम दूर, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कोहली को मिल सकता है बड़ा मौका
19 अक्टूबर से भारत और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज़ पर्थ में शुरू होगी
फैन्स की निगाहें इस सीरीज़ में कोहली और रोहित पर टिकी रहेंगी
चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद अब पहली बार टीम इंडिया के लिए मैदान पर उतरेंगे
कोहली इस सीरीज़ में तेंदुलकर के एक बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं
अगर कोहली एक और शतक जमा लेते हैं, फिर कोहली बन जाएंगे एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज़
विराट के वनडे शतक 51 हैं, और टेस्ट में तेंदुलकर ने भी 51 शतक लगाए हैं
कोहली इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अपने हीरो सचिन तेंदुलकर से आगे हो सकते हैं
विराट अब टेस्ट और टी20 क्रिकेट नहीं खेलते, कोहली अब सिर्फ वनडे मैचों में खेलते हैं
