✕
RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल
Kamesh-dwivedi
Jun 01, 2026
Jun 01, 2026
Kamesh-dwivedi
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2026 का खिताब लगातार दूसरी बार जीतकर इतिहास रच दिया. जीत के बाद विराट-अनुष्का की कुछ तस्वीरें ने लोगों का ध्यान खींचा.
विराट और अनुष्का आरसीबी की शानदार जीत की खुशी में झूमते, मुस्कुराते और आनंदित होते नजर आ रहे हैं.
इस तस्वीर की बात की जाए तो ये बिल्कुल फिल्मी लग रही है.
आईपीएल फाइनल के दौरान जब विराट ने अर्धशतक पूरा किया, तो अनुष्का शर्मा ने उन्हें दर्शक दीर्घा से फ्लाइंग किस किया.
मैच खत्म होने के बाद विराट और अनुष्का मैदान पर साथ टहलते और जीत का जश्न मनाते नजर आए.
इस तस्वीर में विराट-अनुष्का विक्ट्री साइन बनाकर खुशी जाहिर करते हुए दिख रहे हैं.
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी ने गुजरात टाइटन्स को पांच विकेट से हराया.
इस जीत के साथ बेंगलुरु ने पिछले साल ट्रॉफी के लिए लंबे इंतजार के बाद इस साल आईपीएल खिताब को बरकरार रखा.
Read More
आर माधवन की 6 दमदार फिल्में
RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल
ज्यादा योग करने के नुकसान
नाखूनों की सुरक्षा है बहुत जरूरी, हो सकती हैं ये बीमारियों