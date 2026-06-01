RCB की जीत के बाद विराट-अनुष्का के खूबसूरत पल

Kamesh-dwivedi

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2026 का खिताब लगातार दूसरी बार जीतकर इतिहास रच दिया. जीत के बाद विराट-अनुष्का की कुछ तस्वीरें ने लोगों का ध्यान खींचा.