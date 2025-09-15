ड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और किलर लुक्स देख फैंस हुए दीवाने।

By AnanyaVerma

15 Sep 2025 9:44 PM

inKhabar.com

काले और सफेद चेक वाली इस ड्रेस में निकी बेहद अट्रैक्टिव लग रही हैं। उनका ये स्टाइल किलर है।

गुलाबी रंग की इस बोल्ड और सेक्सी ड्रेस में उनका अंदाज़ बहुत ही अनोखा है।

निकिता मिनाज का यह लाल रंग का लेटेक्स ड्रेस लुक बहुत ही हॉट है। यह ड्रेस उनके बोल्ड फिगर को दिखा रही है।

गुलाबी रंग की इस खूबसूरत ड्रेस में उनकी अदाएं बेहद सेक्सी हैं। यह ड्रेस उनके बोल्ड स्टाइल को दिखा रही है।

गुलाबी रंग की इस चमकीली ड्रेस में उनका सेक्सी अंदाज दिख रहा है। यह लुक पूरी तरह से बोल्ड है। 

सफेद मोनॉकनी में उनका यह हॉट और ग्लैमरस लुक सबको दीवाना बना रहा है। 