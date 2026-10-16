विजया दशमी के 10 महाउपाय!

शमी के पेड़ पर जल और हल्दी चढ़ाकर 'ॐ शमय नमः' का 108 बार जाप करें.
रावण दहन के वक्त 'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' का जाप कर आर्थिक संकट दूर करें.
करियर और बिजनेस में तरक्की के लिए अपने लैपटॉप, पेन या टूल्स की पूजा करें.
परिवार में सुख-शांति के लिए 'सीता राम' नाम का 108 बार जाप करें.
शनि, राहु और केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें.
घर की नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए शाम को गाय के घी और गुग्गुल से हवन करें.
केसर, हल्दी और चंदन मिलाकर माथे पर तिलक लगाने से रुके हुए काम पूरे होते हैं.
तरक्की और मान-सम्मान पाने के लिए शाम को पीपल के पास तिल के तेल का दीया जलाएं.
मैरिड लाइफ में प्यार बढ़ाने के लिए राम-सीता की पूजा कर विशेष मंत्र का जाप करें.
मैरिड लाइफ में प्यार बढ़ाने के लिए राम-सीता की पूजा कर विशेष मंत्र का जाप करें.
अच्छे भाग्य और नए कामों की शुरुआत के लिए विजया मुहूर्त में ही संकल्प लें.