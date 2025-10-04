Inkhabar Hindi News
Oct 04, 2025
Preeti-rajput

रश्मिका से पहले इन हसीनाओं के प्यार में पड़ चुके हैं विजय, एक से तो शादी...

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरें चारों तरफ फैली हुई है।

विजय और रश्मिका को कई बार साथ में स्पॉट किया जा चुका है।

रश्मिका से पहले इन 3 हसीनाओं संग विजय का नाम जुड़ चुका है।

विजय और उनकी दोस्त वर्जिनी पियरार्ड एक साथ कई बार घूमते-फिरते नजर आए थे

दोनों की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थीं, कुछ लोगों का मानना था कि वह शादी कर चुके हैं।

सामंथा रुथ प्रभु और विजय देवरकोंडा काफी अच्छे दोस्त हैं।

दोनों एक साथ फिल्म खुशी में नजर आए थे, जिसके बाद डेटिंग की खबरे फैलना शुरु हो गई थी.

विजय देवरकोंडा और अनन्या फिल्म 'लाइगर' में एक साथ नजर आए थे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने सेट पर आने के एक महीने के बाद से एक दूसरे को डेट करना शुरु कर दिया था।

