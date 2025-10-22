✕
Oct 22, 2025
Anuradha-kashyap
नो-ओवरटाइम और शटरडाउन: वियतनाम से सीखना चाहिए भारतीयों को
वियतनाम में वर्कर्स को ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती, सभी समय पर काम खत्म करते हैं और निजी जीवन के लिए समय मिलता है.
वियतनाम में दुकान, ऑफिस और फैक्ट्री रात 10 बजे बंद हो जाते हैं, इससे लोग पर्याप्त नींद ले पाते हैं और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं.
वियतनाम में काम के साथ-साथ लोगों को छुट्टियों और हॉलीडेज का पूरा अधिकार है, यही कारण है कि कर्मचारी खुश और प्रोडक्टिव रहते हैं.
वियतनाम में शटरडाउन और सीमित काम समय से शोर और प्रदूषण कम होता है, शहर रात में शांत और आरामदायक बन जाता है.
वियतनाम के कर्मचारी स्ट्रेस-फ्री और खुश रहते हैं। उनका वर्क परफॉरमेंस बढ़ता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है.
भारतीय टूरिस्ट ने कहा कि वियतनाम का नियम और अनुशासन देखने लायक है, उन्होंने महसूस किया कि हमारी भी यही जरूरत है.
वियतनाम का यह मॉडल बिजनेस के लिए भी फायदेमंद है, संतुष्ट कर्मचारी बेहतर सर्विस और उत्पाद देते हैं.
वियतनाम के उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि जीवन में काम के साथ आराम और परिवार के लिए समय जरूरी है, यह संतुलन जीवन को बेहतर बनाता है.
