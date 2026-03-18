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किस देश में सबसे सस्ती मिलती है LPG गैस?
Sanskritij-jaipuria
Mar 18, 2026
Mar 18, 2026
Sanskritij-jaipuria
दुनिया के अलग-अलग देशों में LPG की कीमतों में काफी भिन्नता देखने को मिलती है.
जिन देशों में प्राकृतिक गैस का उत्पादन अधिक होता है, वहां सरकारें आमतौर पर LPG पर ज्यादा सब्सिडी देती हैं.
मार्च 2026 की कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेनेजुएला दुनिया में सबसे सस्ता LPG उपलब्ध कराने वाला देश है.
वहां इसकी कीमत कई बार $0.02 प्रति लीटर (करीब 1.85 रुपये प्रति लीटर) से भी नीचे चली जाती है.
भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को 300 रुपये की सब्सिडी दी जाती है.
इस सब्सिडी के बाद उपभोक्ताओं के लिए LPG की प्रभावी कीमत लगभग 613 रुपये रह जाती है.
वैश्विक स्तर पर LPG की औसत कीमत लगभग $0.80 प्रति लीटर मानी जाती है.
ईरान और वेनेजुएला जैसे देश इस औसत कीमत से 95% से भी अधिक सस्ते LPG उपलब्ध कराते हैं.
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