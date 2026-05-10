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वेदिका कुमार की हॉट बिकिनी तस्वीरें
Sohail-rahman
May 10, 2026
May 10, 2026
Sohail-rahman
वेदिका कुमार भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल हैं.
उन्होंने मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है.
हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था.
जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें इंटीमेट और किसिंग सीन करने से कोई दिक्कत नहीं हैं.
बशर्तें वो अच्छी तरह फिल्माया जाएं और वो कहानी की डिमांड हो.
वेदिका को बोल्ड अवतार के लिए जाना जाता है.
सोशल मीडिया पर वेदिका काफी एक्टिव रहती हैं.
इंस्टाग्राम पर वेदिका के 4.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.
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