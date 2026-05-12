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पहली वट सावित्री पूजा? नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से अपना लुक बनाएं यादगार
Shivani-singh
May 12, 2026
May 12, 2026
Shivani-singh
नई दुल्हनें इन 9 टिप्स से अपना लुक बनाएं यादगार
पति की लंबी उम्र और सुखद दांपत्य जीवन के लिए वट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है.
महत्व समझें
नई दुल्हनें पारंपरिक लुक के लिए लाल, मरून या पीली सिल्क और बनारसी साड़ी चुनें.
रॉयल साड़ी का चुनाव
सिंदूर, बिंदी, चूड़ियां और बिछिया जैसे सोलह श्रृंगार से अपना सुहागन लुक पूरा करें.
सोलह श्रृंगार है जरूरी
पूजा से एक दिन पहले ही हाथों में गहरी और खूबसूरत मेहंदी रचा लें.
मेहंदी से सजाएं हाथ
गर्मियों में होने वाली इस पूजा के लिए पहले से स्किन केयर और फेसपैक का इस्तेमाल करें.
नेचुरल स्किन ग्लो
गर्मी को देखते हुए वाटरप्रूफ और हल्का मेकअप ही रखें ताकि चेहरा खिला-खिला रहे.
लाइट और लॉन्ग-लास्टिंग मेकअप
लुक में चार चाँद लगाने के लिए नथ और मांगटीका जैसी पारंपरिक ज्वेलरी पहनें.
ट्रेडिशनल ज्वेलरी
वट वृक्ष की परिक्रमा कर सावित्री-सत्यवान की कथा जरूर सुनें.
वट वृक्ष की पूजा
निर्जला व्रत के बाद खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए नारियल पानी और हल्का भोजन लें
सेहत का रखें ख्याल
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