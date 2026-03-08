✕
घर में लगाएं ये 5 पौधे, खुलेंगे तरक्की और सुख-समृद्धि के रास्ते
Ranjana-sharma
Mar 08, 2026
Mar 08, 2026
Ranjana-sharma
वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पौधे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं. इन्हें लगाने से सुख-समृद्धि और तरक्की के रास्ते खुलते हैं.
घर में इन पौधों को लगाने से चमकेगा भाग्य
तुलसी को बेहद पवित्र पौधा माना जाता है. इसे घर के आंगन या बालकनी में लगाने से वातावरण शुद्ध रहता है.
तुलसी का पौधा
वास्तु में मनी प्लांट को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसे घर के अंदर या बालकनी में लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने की मान्यता है.
मनी प्लांट
लकी बांस को घर में रखना शुभ माना जाता है. यह सौभाग्य, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.
लकी बांस
स्नेक प्लांट घर की हवा को साफ करने में मदद करता है. इसे घर के अंदर रखने से नकारात्मक ऊर्जा कम होने की मान्यता है.
स्नेक प्लांट
वास्तु के अनुसार अशोक का पौधा घर के आसपास लगाने से तनाव और नकारात्मकता कम होती है और घर में शांति का माहौल बनता है.
अशोक का पौधा
Read More
घर में लगाएं ये 5 पौधे, खुलेंगे तरक्की और सुख-समृद्धि के रास्ते
सेहत के लिए वरदान साबित होंगे ये बीज; जरुर करें ट्राई
क्या आपको थायरॉइड है, चेक करें संकेत
महंगे प्रोडक्ट्स छोड़िए, बर्फ से मसाज से पाएं नेचुरल स्किन ग्लो