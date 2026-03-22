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उल्टी चप्पल क्यों मानी जाती है अशुभ? जानिए इसके पीछे की असली वजह
Ranjana-sharma
Mar 22, 2026
Mar 22, 2026
Ranjana-sharma
घर में उल्टी पड़ी चप्पल देखकर बड़े-बुजुर्ग तुरंत उसे सीधा करने को कहते हैं, लेकिन इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, कई कारण हैं.
उल्टी चप्पल पर क्यों टोकते हैं बुजुर्ग?
मान्यता है कि उल्टी चप्पल घर में लड़ाई-झगड़े का कारण बनती है, हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है.
क्या सच में होता है क्लेश?
वास्तु शास्त्र के मुताबिक बिखरे या उल्टे जूते-चप्पल घर में नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माने जाते हैं.
वास्तु के अनुसार क्या है संकेत?
उल्टी-सीधी चीजें देखने से दिमाग अवचेतन रूप से असंतुलन महसूस करता है, जिससे चिड़चिड़ापन और तनाव बढ़ सकता है.
क्या कहता है मनोविज्ञान?
ऐसी मान्यता है कि उल्टी चप्पल रखने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आर्थिक नुकसान हो सकता है.
धन हानि
कई लोग मानते हैं कि उल्टी चप्पल से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और बीमारियां भी आ सकती हैं.
बीमारी और निगेटिव एनर्जी का डर
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