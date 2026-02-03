Inkhabar Hindi News

बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन-सी दिशा है सही?

Feb 03, 2026
वास्तु शास्त्र के अनुसार, पढ़ाई करने के लिए उत्तर (North) या पूर्व (East) दिशा की सबसे सही मानी जाती है.

अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना सही होता है.

यह दिशा एकाग्रता, याद रखने की क्षमता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है.

साथ ही पूर्व-उत्तर (ईशान कोण) भी अध्ययन के लिए एक बेहतरीन दिशा है.

साथ ही बच्चों को दक्षिण दिशा (South Direction) की ओर मुंह करके पढ़ने से बचना चाहिए.

साथ ही बच्चें बेड पर बैठकर ना पढ़ें.

स्टडी रूम का रंग या कलर हल्का होना चाहिए.

