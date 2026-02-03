✕
बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन-सी दिशा है सही?
Tavishi-kalra
Feb 03, 2026
Feb 03, 2026
Tavishi-kalra
बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन-सी दिशा है सही?
inKhabar.com
वास्तु शास्त्र के अनुसार, पढ़ाई करने के लिए उत्तर (North) या पूर्व (East) दिशा की सबसे सही मानी जाती है.
अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना सही होता है.
यह दिशा एकाग्रता, याद रखने की क्षमता और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है.
साथ ही पूर्व-उत्तर (ईशान कोण) भी अध्ययन के लिए एक बेहतरीन दिशा है.
साथ ही बच्चों को दक्षिण दिशा (South Direction) की ओर मुंह करके पढ़ने से बचना चाहिए.
साथ ही बच्चें बेड पर बैठकर ना पढ़ें.
स्टडी रूम का रंग या कलर हल्का होना चाहिए.
Read More
ये हैं दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत हसीनाएं, यहां देखें तस्वीरें
बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन-सी दिशा है सही?
बेबी गर्ल के कुछ ऐसे नाम जो ‘ग्लोबल’ लेकिन पूरी तरह देसी
अगर आप भी हैं भोजपुरी फिल्मों के दीवानें, तो यहां देखें आम्रपाली दूबे की फिल्में